Из-за репетиций парада в центре Тамбове отключат контактную сеть

Общественный транспорт будет ходить по другой схеме Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В областном центре продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. По информации администрации города Тамбова, 4 мая, во время репетиции парада, с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, общественный транспорт будет ходить в объезд. Кроме того, временно прекратят свою работу два троллейбусных маршрута.

- В связи с отключением контактной сети движение по троллейбусным маршрутам №3 «Железнодорожный вокзал — Пигмент» и №5 «Железнодорожный вокзал — Пигмент» будет закрыто, - рассказали в пресс-службе мэрии.