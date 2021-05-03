В Котовске загорелась многоэтажка: из здания эвакуировали 7 человек

Ночью 3 мая в Котовске загорелась многоэтажка на ул. Гаврилова. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тамбовской области сообщение о ЧП поступило в 0 часов 5 минут. На место происшествия спустя две минуты прибыл первый пожарный расчет. Выяснилось, что горел балкон квартиры, расположенная на седьмом этаже дома. Из высотки эвакуировали 7 человек.

- Спустя 12 минут пожар локализовали, в 0 часов 24 минут ликвидировали открытое горение, в 1 час 39 минут возгорание полностью ликвидировали, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. - С отравлением продуктами горения в областную больницу доставили 38-летнего хозяин квартиры.