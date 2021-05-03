В Росстате посчитали «индекс» тамбовского кулича

На приготовление выпечки тамбовчане потратили почти 300 рублей

Росстат подсчитал, сколько денег нужно потратить жителям нашего региона, чтобы испечь кулич для своей семьи. По данным о средних потребительских ценах Тамбовской области, рассчитанных Росстатом по состоянию на март 2021 года, изготовление пасхального кулича в среднем обойдется в 294,72 рубля. За прошлый год эта сумма составила 264,15 рубля.

- За год стоимость кулича выросла почти на 11,6%, - сообщают в ведомстве. - Наибольшее влияние на индекс роста цен для приготовления выпечки оказали сахар (подорожание на 50,94%) и куриные яйца (рос в цене на 39,85%).