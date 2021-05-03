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Общество3 мая 2021 13:19

В Росстате посчитали «индекс» тамбовского кулича

Стоимость набора продуктов для праздничной выпечки за год увеличилась на 11,6%
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На приготовление выпечки тамбовчане потратили почти 300 рублей

На приготовление выпечки тамбовчане потратили почти 300 рублей

Росстат подсчитал, сколько денег нужно потратить жителям нашего региона, чтобы испечь кулич для своей семьи. По данным о средних потребительских ценах Тамбовской области, рассчитанных Росстатом по состоянию на март 2021 года, изготовление пасхального кулича в среднем обойдется в 294,72 рубля. За прошлый год эта сумма составила 264,15 рубля.

- За год стоимость кулича выросла почти на 11,6%, - сообщают в ведомстве. - Наибольшее влияние на индекс роста цен для приготовления выпечки оказали сахар (подорожание на 50,94%) и куриные яйца (рос в цене на 39,85%).