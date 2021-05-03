Замглавы Мичуринска пойдёт под суд за помощь аферистам

В суд передают уголовное дело заместителя главы города Мичуринска. По данным следствия, женщина совершила несколько преступлений в 2016 и 2019 годах, находясь на должности начальника Управления городского хозяйства наукограда. Чиновницу задержали в мае прошлого года. Во время следствия она находилась под домашним арестом. Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, вице-мэра Мичуринска обвиняют в пособничестве в совершении мошенничества в особо крупном размере и превышение должностных полномочий (ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 и ч.1 ст.286 УК РФ). Во время следствия выяснилось, что в октябре 2016 года чиновница перечислила больше 2 миллионов рублей фирме, которая должна была заниматься ремонтом системы освещения в городских скверах. Несмотря на то, что организация своих обязательств не выполнила, средства она получила. В 2019 году вице-мэр наукограда подписала акты выполненных работ по благоустройству скверов, которые также не были сделаны. Недобросовестный подрядчик благодаря этим документам незаконно получил из городского бюджета 3 миллиона рублей.

- Обвинительное утверждение по этому делу утверждено, материалы в ближайшее время направят в суд, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.