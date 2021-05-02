После Пасхи в Тамбовской области будут дожди и грозы

Днем столбик термометра поднимется до 19-24°. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Тамбовские синоптики сообщают, что 3 мая в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди - 2-10 мм. Местами ожидаются грозы. Ветер южной четверти 9-14, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14°, днем столбик термометра поднимется до 19-24°. Атмосферное давление 744 мм рт. ст. Влажность воздуха 70 %. В течение дня атмосферное давление понизится, влажность воздуха повысится.