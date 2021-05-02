49 жителей Тамбовской области заразились коронавирусом за сутки

В Тамбовской области за сутки заразились коронавирусом 49 человек. Из них: 21 мужчина, 24 женщины и четыре ребенка ( мальчик 17 лет, девочки 7,8,10 лет). Возраст взрослых заболевших от 18 до 79 лет. Таким образом количество подтвержденных случаев коронавируса увеличилось до 31 632.

29 186 пациентов выздоровели: 13216 выписали из стационара, 15 970 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 305 человек, из них диагноз «пневмония» у 290. На домашнем карантине - 2 113 (из них подтвержденных случаев - 1 664, они входят в общее количество). Сняты с наблюдения на дому – 48 947. Выписаны из больниц – 18 919.

Первый этап вакцинации против коронавируса прошли 95 502 человека или 89,4% от полученного препарата. Полностью иммунизированы 67 274 тамбовчанина.