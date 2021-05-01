В Тамбовской области отменили режим самоизоляции

Работающие пожилые тамбовчане больше не смогут оформить больничный из-за угрозы коронавируса Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В администрации Тамбовской области разъяснили ситуацию с самоизоляцией в условиях коронавирусной пандемии. Ограничения действовали до конца апреля для тамбовчан старше 65 лет, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Во время самоизоляции они могли оформить больничный. Больше такой возможностью жители региона воспользоваться не могут.

Как пояснили в региональной администрации, срок действия периода самоизоляции в области завершён и наступил период нерабочих и праздничных дней, который продлится по 10 мая текущего года. Вместе с тем, работодателям всех форм собственности пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 02.03.2021 № 300 рекомендовано в приоритетном порядке перевести на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет. Пункт 19 постановления администрации Тамбовской области № 233 в редакции от ноября 2020 года предписывает организациям и фирмам вообще перевести на удаленку как можно больше работников.

- Складывающаяся обстановка, в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей региона находится на ежедневном контроле и, в случае необходимости, незамедлительно будут приниматься нормативные и организационные действия, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.