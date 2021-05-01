На Тамбовщине стартует акция «Окна Победы»

Тамбовчане могут принять участие во всероссийской акции «Окна Победы», которая пройдёт на территории нашей страны с 1 по 9 мая. Для этого нужно оформить окна своих квартир и домов картинками, рисунками и надписями, посвящёнными подвигам героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

- Результат следует разместить в социальных сетях фотографии своих работ с соответствующим хэштегом #ОкнаПобеды и сопроводить их тематическими текстами ко Дню Победы, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.