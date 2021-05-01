В картинной галерее Тамбова заработала выставка «Рукотворное мастерство»

В картинной галерее открылась областная выставка самодеятельного изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Рукотворное мастерство». Познакомиться с творчеством тамбовских мастеров можно до 20 мая.

Главная цель выставки - повышение социальной значимости традиционного народного, а также самодеятельного изобразительного и декоративно-прикладного искусства художников и мастеров нашей области.

Этот выставочный проект - один из крупнейших из ряда культурных мероприятий, посвященных 80-летию со дня основания Тамбовского областного научно-методического центра народного творчества и досуга, разработан и реализован специалистами центра.

- В экспозиции представлены свыше 900 произведений более чем 250 мастеров из городов и районов Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Участниками выставки стали самодеятельные художники и мастера декоративно-прикладного искусства, студии и коллективы изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Работы выполнены в разных техниках: живопись маслом, акварели, офорты, литография и т.д и жанрах: художественное творчество, вышивка, вязание, плетение кружев, резьба и роспись по дереву, плетение из бересты, изделия из ткани с художественной росписью и др.