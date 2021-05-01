1 мая в Тамбове заработали фонтаны

В городе больше 20 фонтанов Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

1 мая в 8 часов утра в Тамбове заработали фонтаны. Сейчас их в городе больше 20. В Специалисты отдела муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» заблаговременно приступили к подготовке водных объектов к открытию. Очищали от скопившегося за зиму мусора, ремонтировали, обновляли цвет и устанавливали оборудование. 1 мая - традиционный день начала работы всех фонтанов, но из-за переменчивой и временами прохладной погоды популярный среди тамбовчан пешеходный фонтан в парке Победы сегодня не был запущен. Его открытие откладывается до наступления тепла.

- Новшеством этого года стал обновленный график работы городских фонтанов, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. - Если раньше они выключались днём на технический перерыв, то теперь фонтаны будут работать без перерыва, с 8 утра до 23 часов вечера.

Для поддержания бесперебойной работы специалисты Дирекции ежедневно будут обслуживать фонтаны: убирать мусор, настраивать оборудование и производить оперативный ремонт.