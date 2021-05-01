Тамбовская школьница стала победителем всероссийской олимпиады по обществознанию

Ирина Скрипцова Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Впервые за историю участия школьников Тамбовской области в заключительном этапе всероссийской олимпиады, ученица 14 лицея города Тамбова Ирина Скрипцова стала призером и дважды победителем этого большого интеллектуального состязания. Сегодня стало известно, что девушка стала абсолютным победителем всероссийской олимпиады школьников по обществознанию. Ранее она одержала победу в олимпиаде по русскому языку, стала призером олимпиады по истории.

Девушка планирует стать дипломатом. В лицее №14 она учится с пятого класса. Ирина учится на «отлично», занимается танцами.

- Всего в Тамбовской области отличные результаты в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников показали пять человек, - напоминает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Так, призером всероссийской олимпиады по истории заключительного этапа стала ученица лицея №29 города Тамбова Анна Белякова. Призовое место всероссийской олимпиады по экологии занял ученик 6 лицея города Тамбова Даниил Макаров. Призером всероссийской олимпиады школьников по технологии стала ученица 11 класса школы № 36 города Тамбова София Семина. Ученик 11 класса Мичуринского лицея-интерната Даниил Чермошенцев занял призовое место на всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку.