В Тамбове 2 мая увеличат число автобусов, едущих до городских кладбищ

В Тамбове 2 мая организуют доставку тамбовчан на кладбища общественным транспортом. Муниципальному учреждению «Пассажирские перевозки» поручено организовать в этот день работу автобусов с 6 до 17 часов по маршрутам:

- № 12 «Чичерина – Полынковское кладбище» – 2 автобуса большого класса. Начало движения с 7.05, интервал 35 минут;

- № 17 «Магистральная – Островитянова» – 6 единиц;

- № 17-в ««Магистральная – Островитянова» – 6 единиц;

- № 25-п «Полынковское кладбище – Воздвиженское кладбище» – 5 автобусов большого класса. Начало движения с 7.30, интервал 16 минут;

- № 27 «Петропавловское кладбище – Воздвиженское кладбище» – 4 автобуса малого класса. Начало движения с Воздвиженского кладбища – 7.45, интервал 15-20 минут;

- № 28-п «Полынковское кладбище – Петропавловское кладбище» – 5 автобусов большого класса. Начало движения с 7.00, общий интервал 18 минут;

- № 33-п «Динамо – Полынковское кладбище» – 10 единиц. Начало движения с 5.50, интервал 12 минут;

- № 34 «Полынковское кладбище – ТЭЦ» – 10 единиц. Начало движения с 5.50, интервал 12 минут;

- № 59 «Рылеева - Полынковское кладбище» – 1 автобус большого класса. Начало движения с 8.30, интервал 75 минут;

- № 62-С «Поселок Строитель – МЖК – Петропавловское кладбище – Полынковское кладбище» – 4 автобуса большого класса. Начало движения с 7.05, интервал 30 минут.