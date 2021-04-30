В Тамбове началась обработка парков и скверов от клещей

Средство, которым обрабатывают зеленые зоны, безопасно для человека и животных Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В преддверии длинных майских праздниках в местах массового скопления людей города Тамбова началась акарицидная обработка. В первую очередь сотрудникам дезцентра предстоит обработать от клещей парк «Дружбы», всего порядка 320 тысяч квадратных метров территории.

- Затем работы также пройдут в Парке Победы, на улице Набережная, в сквере «Пионерский» и Ласковском карьере. Всего обработают около 600 тысяч квадратных метров зеленых зон, - сказал начальник службы зеленого хозяйства муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» Игорь Шведов.

Противоклещевую обработку производят путем опрыскивания кустарников, травы и земли специальным веществом. Данное средство, по словам специалистов, безопасно для человека и теплокровных обитателей планеты. Однако некоторое время после обработки тамбовчанам лучше воздержаться от прогулок в парках и скверах.

Как отмечает дезинфектор Елена Воякина, после обработки клещи должны исчезнуть. В случае, если обильных осадков не будет, защита от ни, может сохраняться до 1,5 месяцев.