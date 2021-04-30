В суд передают дело жителя Котовска, который поджег дом со своей семьей

В Тамбовской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Котовска, которого обвиняют в покушении на убийство беременной супруги и трех детей 7, 11 и 12 лет (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

По версии следствия, ночью 29 октября прошлого года мужчина вернулся домой пьяным, во дворе на почве ревности у него возник конфликт с супругой. Во время ссоры котовчанин открыл канистру с бензином и стал и стал обливать женщину горючим. супругу бензином. Испугавшись, она забежала в дом. Супруг отправился за ней и уже внутри жилища продолжил обливать жену и помещение бензином. Затем с помощью зажигалки он поджег канистру из-под горючего, бросил ее на пол, и, убедившись, что разгорелся пожар, ушел. Женщине и детям, разбив окна, удалось выбраться из горящего жилища на улицу и обратиться в больницу. Спустя некоторое время поджигателя нашли полицейские – мужчина прятался в дачном массиве под Котовском.

- В результате действий обвиняемого, его супруга и двое детей получили телесные повреждения в виде обширных ожогов, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Кроме этого, в результате поджога жилища членам семьи обвиняемого и соседке, проживающей во второй половине дома, причинен значительный материальный ущерб в размере около 700 тысяч рублей, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.