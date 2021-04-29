В праздники на Тамбовщине будут усиленно контролировать масочный режим

В Тамбовской области в период длинных майских праздников усилят контроль за соблюдением масочного режима. Рейды пройдут во всех городах и районах области. В них примут участие сотрудники Роспотребнадзора, управления региональной безопасности области, управления по развитию торговли и промышленности области. В случае выявленных нарушений к ответственности будут привлечены как владельцы торговых точек, так и посетители.

Максимальный размер штрафа за отсутствие маски в торговом или развлекательном центре для граждан составляет 30 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – 300 тысяч рублей. Как сообщил заместитель начальника управления по развитию промышленности и торговли области Сергей Попов, в нашем регионе уже имеются прецеденты, когда владельцев торговых точек привлекали к ответственности за неоднократные нарушения и накладывали максимальные штрафы. Кроме того, в торговой точке имеют полное право отказать в обслуживании покупателю без маски.

- Отсутствие маски создает угрозу для жизни как самого человека, так и окружающих. Поэтому отказ в обслуживании является правомерным, - отметил Сергей Попов.