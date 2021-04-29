На майские праздники в Тамбовской области усилят охрану лесов от пожаров

В настоящее время на территории региона действует особый противопожарный режим Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

По информации управления лесами Тамбовской области, в период майских праздников в регионе усилят охрану лесов от пожаров. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим, в связи с чем в лесах запрещено бросать горящие спички, окурки, оставлять пропитанные горючими веществами материалы, а также разводить костры.

За соблюдением тамбовчанами правил пожарной безопасности будут вести контроль специальные мобильные группы, в состав которых войдут государственные инспекторы лесничеств, специалисты лесхозов, сотрудники территориальных отделов УМВД, а также МЧС России по Тамбовской области. Патрулирование проводится по 104 утвержденным маршрутам общей протяженностью 4813 километров.

- Для контроля за лесопожарной ситуацией на период с 1 по 10 мая в региональном управлении лесами будет организовано дежурство специалистов ведомства. Кроме того, во всех районах в постоянной готовности находятся сотрудники лесхозов и лесничеств, прошедшие специальную подготовку, и лесопожарная техника, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Нарушители лесного законодательства и правил пожарной безопасности в лесах будут оштрафованы. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданину придется заплатить от 1,5 до 3 тысяч рублей; должностному лицу - от 10 до 20 тысяч рублей; юридическому лицу – от 50 до 200 тысяч рублей. При нарушении правил в условиях особого противопожарного режима штрафные санкции увеличиваются вдвое.