Тамбовчане начнут получать детские пособия с 4 мая

В связи с праздничными днями начало выплат пособий по уходу за ребенком до полутора лет за апрель этого года перенесли на 4 мая. Дата перечисления средств конкретному получателю не привязана к определенному дню, поэтому деньги могут поступить в любой день с 4 по 15 мая.

Как сообщают в региональном отделении Фонда социального страхования, будет произведено 4147 выплат, в том числе 1768 - за первого ребенка, 2379 - за второго и последующих детей. Всего тамбовский соцстрах перечислит 38,5 млн. рублей.

Тамбовчанам напоминают, что первая выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет производится в течение 10 календарных дней со дня передачи работодателем в Фонд социального страхования соответствующих сведений о получателе пособия, а все последующие - с 1 по 15 число следующего месяца, за который выплачивается пособие. Из-за этого временной разрыв между первыми двумя выплатами может составлять до двух месяцев.

Например, документы или сведения для выплаты пособия были переданы в соцстрах 1 апреля 2021 года. Тогда первая выплата (за апрель) будет произведена не позднее 11 апреля. Вторую (за май) адресат получит между 1 и 15 июня. Далее пособие будет выплачиваться с интервалом в один месяц: за июнь – до 15 июля, за июль – до 15 августа и т.д.

- Если человек не работает, то для получения детских пособий, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства, - отметили специалисты.