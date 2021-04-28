В Тамбовскую область поступила вакцина «ЭпиВакКорона»

«ЭпиВакКорона» менее требовательна к условиям хранения и перевозки Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовскую область впервые поступило 1620 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона». Вакцина разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как отметили в управлении здравоохранения Тамбовской области, это вторая вакцина против коронавируса. Обе вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник» являются надежным средством профилактики covid-19. При этом «ЭпиВакКорона» менее требовательна к условиям хранения и транспортировки, поэтому ее удобнее использовать, например, для выездной работы по вакцинации маломобильных пациентов. Вакцинация «ЭпиВакКорона» также проводится в два этапа с промежутком в 21 день.

- В настоящее время идет распределение вакцины между лечебными учреждениями. Известно, что она поступит во все города и районы области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в Тамбовской области новой коронавирусной инфекции, на 27 апреля первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 92082 человека. Полностью привились (1 и 2 этап) 60495 человек.