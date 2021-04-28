Прокуратура требует от администрации города отремонтировать дорогу на севере Тамбова

Прокуратурой провела проверку состояния автомобильных дорог на территории Октябрьского района города Тамбова.

В ходе проверки установлено, что на покрытии проезжей части по ул. 2-я Высотная (от ул. Фиолетова до ул. Мичуринской) находятся многочисленные выбоины, превышающие допустимые размеры по ГОСТу, в том числе в районе дома № 56 по ул. Щорса.

По результатам проверки прокуроры возбудили в отношении директора МБУ «Спецдорсервис» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

- В Октябрьский районный суд г. Тамбова направлен иск к администрации г. Тамбова об обязании организовать работы по приведению дорожного полотна по ул. 2-я Высотная г. Тамбова в соответствии с нормативными требованиями, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.