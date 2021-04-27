Тамбовчане останутся без горячей воды

Современное оборудование позволяет сократить сроки отключений

В Тамбове стартует первый этап ежегодных гидравлических испытаний, призванный выявить ветхие участки тепловых сетей для последующей их замены. Плановые отключения горячей воды пройдут в областном центре с 4 мая по 30 июня.

По словам управляющего директора филиала ПАО «Квадра»-«Тамбовская генерация» Артема Уворвихвоста, для сокращения сроков отключения горячей воды, энергокомпания разбивает систему теплоснабжения по участкам: часть сетей опрессовывается путем повышения давления от Тамбовской ТЭЦ, а часть - с помощью мобильного опрессовочного центра. При этом испытания разнесены по срокам. Такой подход позволяет сократить срок испытаний до 3-5 дней.

Гидравлические испытания пройдут в соответствии с разработанным ПАО «Квадра» графиком, утвержденным администрацией Тамбова. Все управляющие организации заранее уведомлены о сроках отключения горячей воды у жителей.

Напомним, что гидравлические испытания проводятся ежегодно в два этапа. На первом этапе компания выявляет и устраняет повреждения. Второй - призван проверить качество выполненных ремонтов, а также дополнительно определить и устранить ветхие места теплосетей, не проявившиеся во время первого этапа.