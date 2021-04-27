На тамбовских пляжах высаживают ивы

Всего в областном центре этим летом будет 11 официальных мест для купания Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове специалисты муниципального предприятия «Спецтехуниверсал» уже начали подготовку городских пляжей к лету. В настоящее время бригады занимаются их озеленением и высаживают ивы.

- У нас 11 пляжей в Тамбове, и поэтапно мы высадим почти 100 деревьев. Их мы пересаживаем из питомника поселка Мирный. Аккуратно выкапываем вместе с землей на корневой системе и аккуратно высаживаем в подготовленные лунки. Наши коллеги из «Дирекции благоустройства и озеленения» консультируют нас. Как правильно посадить, как правильно ухаживать, какие необходимо процедуры провести. Место выбирали для посадки тоже с коллегами, за что им большое спасибо, - сказал Юрий Клинков, генеральный директор МБУ «Спецтехуниверсал».

Так, на территории пляжа «Лагуна» высадили более 20-ти деревьев. Две ивы посадили на пляже «Дачный» в районе Кривого моста. Для того, чтобы деревья прижились, им необходим особый уход: поливка, подкормка, защита от сильного ветра.