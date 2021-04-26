В серьезной аварии на Тамбовщине пострадали 6 человек

В аварии пострадали водители и пассажиры машин Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В прошедшую пятницу, 23 апреля, в области произошло серьезное ДТП, в котором пострадали сразу 6 человек. По данным областного УГИБДД, аварию зафиксировали в 15 часов 50 минут на улице Ленина в районе дома №174 села Горелое Тамбовского района. По предварительным данным 40-летний водитель автомобиля «Митсубиши Лансер» столкнулся с «ГАЗ 3102», под управлением 25-летнего мужчины, который двигался ему навстречу.

- В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили оба водителя транспортных средств, 27-летний пассажир автомобиля «ГАЗ 3102», а также три пассажира автомобиля «Митсубиши Лансер»: мужчины 1981, 1984 и 1985 годов рождения, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Всех пострадавших с места происшествия для оказания медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.