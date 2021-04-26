В тамбовских колониях разрешили краткосрочные свидания с осужденными

В Тамбовской области с 26 апреля разрешены ранее приостановленные краткосрочные свидания в колониях с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. При этом встречи допускаются при наличии одного из документов:

- справки (прививочного сертификата) о проведенной вакцинации против новой коронавирусной инфекции;

- результата лабораторного исследования методом ИФА на наличие иммунитета (антител Ig G) к новой коронавирусной инфекции (полученного не позднее, чем за 30 дней до запланированной встречи);

- отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР на наличие вируса SARS-CoV-2 (полученного не позднее, чем за 3 дня до запланированной встречи).

Однако длительные свидания по-прежнему запрещены. Прием посылок, передач и бандеролей в учреждениях осуществляется в порядке очередности с соблюдением временного интервала, с обязательным соблюдением дополнительных санитарно-противоэпидемических мер.

- Предоставление краткосрочных свиданий подозреваемым, обвиняемым и осужденным с родственниками, адвокатами и иными лицами, осуществляющими оказание юридической помощи, осуществляется в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется разграничительное стекло, с использованием средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания и перчаток) всеми участниками, в том числе сотрудниками учреждений, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.