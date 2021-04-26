Политик Сардана Авксентьева предложила дать больше финансовой свободы регионам

Сардана Авксентьева выдвигается на выборы депутатов Государственной Думы

«Мэр, которого надо занести в Красную книгу» - так называли первую женщину-мэра Якутска Сардану Авксентьеву. Прославившаяся на всю страну своими нестандартными инициативами, теперь Сардана выдвигается на выборы депутатов Государственной Думы. Вместе с партией «Новые люди» она намерена предоставить регионам больше финансовой свободы.

Сардана Авксентьева начала свою деятельность на посту мэра Якутска с продажи дорогих автомобилей, принадлежавших администрации города. Вырученные деньги пошли на оплату долгов муниципальных предприятий. Также она отменила праздничные корпоративы для чиновников, в целом сократила представительские расходы и отказалась оплачивать некачественно сделанный ремонт дорог. Сардана заставила подрядчика, уложившего асфальт в снег, переделать работу за свой счёт. Всего за первые три месяца работы она сэкономила для бюджета 52 миллиона рублей.

Сильное впечатление на россиян произвело её решение снизить стоимость проезда в общественном транспорте. В большинстве других регионов в это время цены на проезд только росли. Не случайно в народе Сардану стали называть «мэром, которого надо занести в Красную книгу».

Последней инициативой Авксентьевой на посту мэра Якутска стало её предложение перевезти администрацию из шикарного здания в центре города в небольшое помещение на окраине. Вырученные деньги должны были пополнить местный бюджет.

К сожалению, в 2020 году Сардане Авксентьевой пришлось оставить занимаемую должность. Официальная причина - по состоянию здоровья.

Как бы то ни было, теперь она пойдёт на сентябрьские выборы. Причём выдвигается от партии «Новые люди», которая в прошлом году победила во всех регионах, где выставляла свои списки.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев высоко оценивает работу Сарданы. Вся её деятельность в должности мэра столицы Якутии является доказательством того, что Авксентьева - политик, способный отстаивать интересы людей на любом уровне.

- Как и многие, я следил за работой Сарданы на посту мэра Якутска. Она стала первым региональным лидером, разговаривающим с людьми напрямую через Instagram. Сейчас её примеру следуют многие чиновники. Сардана - это человек, задающий тренд в политике. Я рад, что она согласилась присоединиться к нашей команде. Благодаря таким новым людям у страны есть шанс на развитие и обновление, - отметил Алексей Нечаев.

В партии Сардана Авксентьева займётся вопросами региональной политики. Она убеждена, что регионы должны получать больше денег и полномочий.

- Я разделяю взгляды партии «Новые люди», мне очень нравится региональная повестка, которая здесь есть, - говорит она. - Мне близка инициатива по изменению налогового законодательства - собранные в регионах налоги должны там и оставаться. Алексей Нечаев предлагает дать больше финансовой свободы регионам, чтобы они могли развиваться, - это всё близко, это находит отклик в моей душе.

СПРАВКА

Партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020-го. За год она открыла отделения в 73 регионах. Осенью партия успешно выступила на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах еë списки набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую Думу - 15%. В этом году «Новые люди» будут участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ.