73 тамбовчанина пострадали от укусов клещей

С приходом весны на территории области активизировались клещи. Эти членистоногие опасны тем, что распространяют клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, туляремию и моноцитарный эрлихиоз. Этих заболеваний в текущем годе в регионе не регистрировалось.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на сегодняшний день в медицинские организации обратилось 73 человека, пострадавших от укусов клещами, в том числе 22 ребенка (за аналогичный период прошлого года отмечено 144 обращения, в том числе 44 ребенка).

В 19,2% случаев клещи присосались к людям на природе, а в 80,8% случаях нападения произошли на территориях дворов и приусадебных участков – 54,8%, садоводческих товариществ – 4,1%, парков – 9,6% и кладбищ – 1,3%.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» проводят экспресс-исследование клещей, снятых с людей и отловленных в природе.

- В текущем году доставлено и исследовано 47 экземпляров клещей, которых сняли с людей. В трех случаях получен положительный результат на клещевой боррелиоз (6,4% от всех исследованных), - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита не обнаружили.