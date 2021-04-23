В Тамбове машина сбила 11-летнего мальчика

Мальчика отвезли на лечение в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 22 апреля в 15 часов 40 минут в районе дома №57А на улице Московской города Тамбова. Автомобиля «Датсун Он-До» под управлением 30-летнего мужчины, сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте, при том, что недалеко от него находился светофор.

- В результате ДТП подросток получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Для оказания медицинской помощи его доставили в детскую областную клиническую больницу.