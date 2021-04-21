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Происшествия21 апреля 2021 10:19

Тамбовчанин попал в аварию на самодельном тракторе

С открытым переломом ноги мужчина оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тракторист получил серьезную травму ноги

Тракторист получил серьезную травму ноги

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 54-летний мужчина, произошла 20 апреля в 14 часов 7 минут в 50 метрах от дома №78 на улице Мира села Липовка Жердевского района. По данным областного УГИБДД, водитель самодельного трактора отвлекся от управления, съехал с дороги, после чего его техника опрокинулась.

- В результате аварии водитель получил открытый перелом правой ноги, его госпитализировали в Уваровскую центральную районную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

ДТП