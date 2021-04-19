Синоптики прогнозируют усиление ветра на территории Тамбовщины

На территории Тамбовской области 20 и 21 апреля синоптики прогнозируют усиление северо-восточного ветра с порывами до 22 м/с. В связи с этим региональное ГУ МЧС России обращается ко всем жителям и гостям региона с просьбой о необходимости соблюдения мер предосторожности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу.

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

- управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

- избегайте внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия звоните по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно.

«Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тамбовской области – 8 (4752) 72 99 50.