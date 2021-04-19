В Тамбове снизят давление холодной воды на семи улицах

Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на АО «Тамбовские коммунальные системы», 20 апреля жители семи улиц областного центра временно останутся без холодной воды.

Это связано с проведением плановых работ по замене запорной арматуры и ремонту напорной линии водоснабжения на водозаборном узле №3 с 00.00 20 апреля до окончания работ (ориентировочно до 5.00 этого же дня) .

Будет снижено давление холодного водоснабжения (вплоть до полного отключения в отдельных районах) в границах улиц Октябрьская — вдоль Юго-Восточной железной дороги (от ул. Октябрьской по ул. Железнодорожной, ул. Балашовской, ул. Аграрной до жилых домов №255-279 по ул. Астраханской) — район МЖК — ул. Астраханская — ул. Клубная — ул. Андреевская — ул. Набережная.

В случае необходимости АО «ТКС» организует подвоз воды на социально значимые объекты.