В Тамбове поменялось расписание нескольких маршрутов

По многочисленным обращениями горожан муниципальное учреждение «Пассажирские перевозки» скорректировало расписание движения троллейбусного маршрута №5 «Железнодорожный вокзал — Пигмент» и автобусного маршрута №11-Т «Районная — Пигмент». Изменения вступят в силу 17 апреля.

Также, начиная с предстоящей субботы, движение автобусов по маршруту №108 «Магистральная — Чистые пруды» вновь будет осуществляться до конечного остановочного пункта.

С обновленным расписанием движения можно ознакомиться на сайте муниципального учреждения «Пассажирские перевозки»: https://www.transport68.ru/ .