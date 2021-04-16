Из-за ремонта моста в Тамбове автобусы пустят по временной схеме

Транспорт будет объезжать ремонтируемый участок Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

С 17 апреля возобновляются ремонтные работы на мосту по улице Базарная. Для обеспечения безопасности и для транспорта, и для пешеходов до 5 мая ограничат движение на участке от улицы Студенецкая набережная до улицы Студенецкой.

В этот период проезд пассажирского транспорта будет осуществляться по временной схеме.

- Реконструкция участка дороги в границах улиц Студенецкая набережная – Студенецкая проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - напоминает пресс-служба администрации города Тамбова. - С наступлением благоприятных погодных условий дорожные строители приступили к завершающему этапу ремонтных работ.