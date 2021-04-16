Тамбовчанка предоставила фиктивные свидетельства на двоих детей, чтобы получить полагающиеся выплаты

14 апреля в отдел полиции поступила информация по факту мошеннических действий со стороны жительницы села Верхнеспасское Рассказовского района. В сентябре прошлого года в социальном учреждении г. Рассказово 43-летняя женщина незаконно оформила материнский капитал и социальное пособие по уходу за детьми, получив при этом у финансовой организации значительную сумму денег. Злоумышленнице удалось ввести в заблуждение ответственного работника, предоставив в учреждение онлайн фиктивные свидетельства о рождении детей, купленные у неизвестных в Москве. В ходе проверки социальном учреждении заинтересовались необычными именами детей в фиктивных свидетельствах - якобы их назвали Князь и Княгиня - и обратились в полицию. По указанному в документе месте проживания в селе Рождественском Рассказовского района ни детей, ни родителей там не оказалось. После опроса свидетелей из числа жителей села и проведения криминалистами экспертизы фальсифицированных документов подтвердился обман. В действительности заявительница проживает в Тамбове. За прошедшее время женщина незаконно получила более 930 тысяч рублей. Сотрудниками подразделения экономической безопасности МОМВД России «Рассказовский» пресечена и задокументирована преступная деятельность мошенницы, которая даже пыталась выдать за своих чужих детей родственников из Волгоградской области.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Санкцией статьи виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.