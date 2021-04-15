В Тамбовской области мотоциклист въехал в иномарку

В ДТП пострадал 33-летний мужчина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 14 апреля в 18 часов на 23 километре автодороги «М-6 «Каспий»-Хоботово-Терновое-Мичуринск» на территории Мичуринского района. 33-летний водитель мотоцикла «Хонда», совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Джили» под управлением 37-летнего мужчины, который совершал поворот налево.

- В результате ДТП мотоциклиста с травмами госпитализировали в Мичуринскую центральную городскую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.