В Тамбове нашли крупную партию контрафактных сигарет

Контрафакт направили на экспертизу Фото: УМВД России по Тамбовской области

С 1 по 10 апреля на территории Тамбовской области проходила операция «Контрафакт». Полицейские проверяли торговые центры, магазины и рынки на предмет реализации товаров с признаками подделки.

Всего проверили 810 организаций и предпринимателей, возбудили 27 уголовных дел, выявили 119 административных правонарушений, из незаконного оборота изъяли более 106 тысяч единиц контрафактной продукции, в том числе предметов легкой промышленности, суррогатного алкоголя, табачных изделий и иной продукции на общую сумму более 41 миллион рублей.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» к сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тамбовской области поступила оперативная информация, что на нескольких складских помещениях города Тамбова и Тамбовского района хранится табачная продукция с признаками контрафакта. Сотрудники полиции провели обыски по местам жительства двух мужчина, подозреваемых в организации незаконной деятельности, и на складских помещениях. Было обнаружено 87 тысяч пачек сигарет с признаками контрафакта, которые направлены на специальное исследование. Часть изъятой продукции имела федеральные специальные знаки, часть – была немаркированная.

- По приблизительным подсчетам, сумма изъятого табака превышает 9 миллионов рублей. Полицейскими опрашиваются лица, причастные к незаконному обороту табачной продукции, устанавливается источник происхождения табачной продукции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.