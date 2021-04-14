В этом году тамбовчан ждет «космическая» библионочь

Всероссийская акция состоится 23 апреля Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Всероссийская акция «Библионочь-2021», которая состоится 23 апреля, пройдет в рамках Года науки и технологий и будет посвящена 60-летию первого пилотируемого космического полета. Участников, как маленьких, так и взрослых, ждет много интересного. Например, для юных читателей устроят интерактивный квест «Однажды в библиогалактике» в областной детской библиотеке, а Пушкинская библиотека на время станет игровым и литературно-музыкальным «космодромом».

23 апреля юных читателей также приглашают в областную детскую библиотеку, где они смогут отправиться на планету Мустафар, где сторонникам Темной Силы во главе с Дартом Вейдером противостоят Орден джедаев и принцесса Лея Органа.

Участниками необычного квеста предстоит разгадать многие космические тайны, пройти спецподготовку в КосмоПолисе «STARт» и стать библионавтом. Организаторы обещают, что путешествие будет познавательным. Так, в «Башне Звездочета» гости узнают о представлениях древних народов об устройстве нашей Вселенной.

Пассажиров с самыми маленькими детьми встретят на станции «Космический дозор». На корабле «Пегас» их отправят в путешествие по разным планетам. Одним из самых ярких событий программы станет посещение купола Астропланетария и выход в таинственное Гиперпространство, обещают организаторы акции.

Так как Библионочь пройдет в условия действующих ограничений, количество участников будет меньше обычного. Для удобства гостям необходимо предварительно зарегистрироваться на подходящее время: 18:00, 19:00 и 20:00. Также можно позвонить по телефонам: +7 (4752) 71-26-63, +7 (4752) 72-83-46, +7 (4752) 72-15-26 или заполнить регистрационную форму на сайте библиотеки.

- В Пушкинской библиотеке акция тоже пройдет 23 апреля, в пятницу. Гостей ждет пятичасовое «космическое путешествие» на тему «Книга – путь к звёздам». В 19 часов организаторы откроют входные «шлюзы» и объявят о начале легендарным «Поехали!». Оно прозвучит и в знаменитой песне о Юрии Гагарине, которую исполнит известный тамбовский музыкант Владислав Синицын. На стартовой площадке также выступит танцевальный коллектив «Ассорти» из Мичуринского района, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Главной «звездой» Библионочи станет Юрий Гагарин. В импровизированном Центре управления полетом состоится музыкальный квартирник «На встречу к звездам...», а в «командирском отсеке» представят экспозицию тамбовского коллекционера Дмитрия Гнатюка о первом космонавте.

Кроме того, тамбовчан ждет Библио-челлендж «Кто тебя выдумал, звездная страна?», лабиринт «Справочное притяжение», литературный гороскоп для знаков зодиака, мастер-классы «Зебра».

В большом зале «Пушки» пройдут космо-химическое шоу (ТГТУ, Артем Рухов), творческие выступление иностранных студентов ТГУ, флеш-моб «Танцуй как в TikTok», Звездный концерт «108 минут», дискотека «Космические 80-е». А в других «отсеках» Пушкинского «звездолета» покажут «Маленького принца» (Театр теней), будут действовать Кванториум и Детская площадка. Любителей подвигаться и одновременно подумать ожидает интерактивная игра «4 ступени».

Завершится «космическая» библионочь уличным фаер-шоу. Вход свободный, с обязательным соблюдением масочного режима и других противоэпидемических норм.