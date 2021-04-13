На трассе в Тамбовской области столкнулись четыре грузовика: один человек погиб, трое в больнице

Участниками ДТП стали четыре большегруза Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области на федеральной трассе Р-22 «Каспий» произошло столкновение четырёх грузовых автомобилей. По данным областного УГИБДД, аварию зарегистрировали 13 апреля в 16 часов на 533 километре автодороги Р 22 «Каспий» на территории Ржаксинского района.

По предварительным данным в месте проведения дорожных работ водитель грузового автомобиля «Вольво» поздно заметил впереди колонну машин, остановившихся, чтобы пропустить встречные автомобили, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя грузовиками: «Мерседес», «Вольво» и «ГАЗ».

На месте аварии погиб водитель "Мерседеса" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- В результате происшествия водитель автомобиля «Мерседес» погиб, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Ещё три участника происшествия, по предварительным данным, из грузового автомобиля «ГАЗ», получили ранения, при этом одного из них зажало в кабине машины.

Одного из пострадавших зажало в кабине фуры Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники МЧС. Обстоятельства происшествия устанавливаются.