Отопление в Тамбове планируют отключить с 15 апреля

Горожане не хотят платить за отопление улицы Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

13 апреля врип главы города Максим Косенков сообщил, что в ближайшие дни в городе будет подписано постановление о завершении отопительного сезона. Переговоры с ресурсопоставляющими организациями проведены. Ориентировочно отключение потребителей начнется с четверга, 15 апреля.

- На сегодняшний день среднесуточная температура установилась значительно выше нулевой отметки даже в ночные часы, - говорит Максим Косенков. - Да, мы учитываем некое понижение, которое будет на следующей неделе, но обращения в администрацию уже есть, где имеется такая техническая возможность - надо отопление отключать. Сделать это надо для того, чтобы мы не топили улицу, чтобы люди не переплачивали. При этом мы должны строго следовать законодательству, которое закрепляет, что среднесуточная температура должна быть выше +8 градусов в течение 5 дней. Мы проанализировали опыт других городов, соседних административных центров, где эту процедуру уже запустили, и тоже будем двигаться в этом направлении. Постановление готовится, я его подпишу.

Незадолго до завершения рабочего дня 13 апреля градоначальник сообщил, что документ подписан, тепло поэтапно начнут отключать с четверга.