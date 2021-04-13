В Тамбове вандал разгромил остановку на бульваре Энтузиастов

Нарушителю грозит штраф или даже колония Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Очередной акт вандализма произошел сегодня ночью на бульваре Энтузиастов. На установленном в конце прошлого года новом остановочном павильоне разбили боковые стенки. С момента прошлого нападения на остановку не прошло и месяца.

Сотрудникам муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» вновь приходится приводить в порядок разрушенную конструкцию. А замена только одной секции по самым скромным подсчетам обходится учреждению в 7 тысяч рублей при общей стоимости павильона 200 тысяч рублей. И это лишь цена материала без учета работы техники и рабочих. Финансовое бремя от многократного восстановления разрушенных остановок ложится на городской бюджет.

- По каждому факту повреждения руководство «Пассажирских перевозок» обращается в полицию. В этот раз виновного удалось задержать, его личность установлена, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Правонарушителя могут привлечь к административной ответственности с наложением штрафных санкций либо к уголовной — по статье за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Еще одним распространенным видом порчи остановочных павильонов является незаконное размещение рекламы. Как отметил начальник отела обслуживания остановок муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» Герман Зубков, за две недели весеннего месячника «С заботой о городе» отмыли и очистили от объявлений павильоны на основных магистралях города (улицы Советская, Мичуринская, Рылеева, Базарная, бульвар Энтузиастов), но буквально за несколько дней расклейщики рекламы свели на нет труд рабочих.

Факты размещения объявлений на конструкциях регулярно фиксируются и направляются в контрольный комитет администрации города Тамбова для привлечения нарушителей к ответственности.