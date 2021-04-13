В Мичуринске 1 мая заработают фонтаны

В наукограде идет подготовка к открытию фонтанов. Специалисты провели обследование динамического фонтана на Площади Славы и демонтаж утеплительной конструкции. В ближайшее время планируется отладка систем водо- и электроснабжения.

Напомним, фонтан в центре Парка Славы реконструировали в 2017 году. Чашу конструкции облицевали красным гранитом, оборудовали подсветку с несколькими режимами работы, а прилегающую территорию благоустроили.

На очереди - другие городские фонтаны, которые также ожидают монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

- Старт сезона фонтанов в Мичуринске запланирован на 1 мая, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.