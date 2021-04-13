На ликвидацию несанкционированных свалок в Тамбове потратят 4 миллиона рублей

Администрация города Тамбова определилась с подрядчиком, который ликвидирует в областном центре несанкционированные свалки. Комитет городского хозяйства мэрии объявил закупку на выполнение этих работ в конце марта. Начальная стоимость контракта составляла больше 5 миллионов рублей. За эти деньги в городе до конца мая должны были ликвидировать 4,5 тысячи кубометров мусора. Победителем аукциона стала «Тамбовская сетевая компания», которая предложила провести эту работу за 4 миллиона 74 тысячи рублей.

- Услуги по ликвидации несанкционированных свалок включают в себя: сбор несанкционированно (самовольно) размещенных (сброшенных) отходов производства и потребления, другого мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц как ручным, так и механизированным способом; погрузку в специализированный транспорт; транспортировку до места обезвреживания и размещения отходов; ручную зачистку мусора на участке ликвидированной свалки и прилегающей территории (не менее 5м с каждой стороны периметра участка), - говорится в документах закупки. - Исполнитель производит фотофиксацию объектов «до» и «после» оказания услуг и предоставляет ее результат заказчику на бумажном носителе и в электронном виде в цветном исполнении в формате 10х15 вместе с отчетной документацией. На фотографиях обязательно должна быть указана дата фотосъемки и привязка к местности. Контракт финансируется из бюджета города, в рамках муниципальной программы «Благоустройство в городе Тамбове».