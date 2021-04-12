При столкновении двух авто в Тамбове пострадала 7-летняя девочка

В ДТП пострадал ребенок Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 10 апреля в 14 часов 30 минут на улице Карла Маркса в районе дома №175-Б города Тамбова. Здесь столкнулись автомобили «Nissan Almera» под управлением 52-летней женщины и «Lada Granta», за рулем этой машины находился 50-летний водитель.

- В результате ДТП травмы получила 7-летняя пассажирка автомобиля «Lada Granta», девочку доставили в областную детскую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.