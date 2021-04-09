Тамбовщина прошла пик паводка

По данным управления по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области, в регионе пройден пик паводка. Гидрологическая обстановка на водных объектах останется под ежедневным контролем ответственных ведомств до окончания паводкового сезона.

По сведениям регионального гитдрометеоцентра, поступившим с 11 гидропостов, расположенных на 8 важнейших водотоках области, за прошедшие сутки на всех наблюдаемых участках рек отмечается понижение уровня воды от 1 до 56 сантиметров.

Ледоход наблюдается только на реке Ворона, остальные реки в основном освободились ото льда.

Обходчики гидротехнических сооружений и ремонтная бригада Тамбовского водного хозяйства завершают работы по сбросу воды в искусственных водных объектах области.

- 10 апреля опасных гидрологических явлений в Тамбовской области не ожидается, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.