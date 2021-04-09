В Тамбовской области осудили экс-начальника участка одного из лесхозов региона

В Тамбовской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника производственного участка ТОГАУ «Бондарский лесхоз». Его признали виновным в совершении преступления по ч.3 ст.30, ч.3 ст.160 УК РФ «Покушение на растрату чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

Установлено, что в ноябре 2020 года обвиняемый, используя свое служебное положение, попытался незаконно продать лесопродукцию на сумму 36 000 рублей без оформления необходимых документов. Однако об этом узнал директор лесхоза, поэтому дело не дошло до конца. Расследованием уголовного дела занимался Рассказовский МСО СУ СК России по региону.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.