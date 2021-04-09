Житель Пензенской области порезал приятеля, с которым снимал квартиру в Котовске

В дежурную часть ОМВД по городу Котовску 7 апреля из лечебного учреждения поступило сообщение о криминальном характере травмы поступившего больного. Как выяснилось из показаний потерпевшего, 7 апреля около десяти часов вечера после пьяного застолья произошла ссора с последующей дракой между жильцами съемной квартиры на улице Колхозной.

В ходе драки злоумышленник ударил ножом своего приятеля в плечо, повредив ему артерию. Пострадавший с сильным кровотечением был доставлен в лечебное учреждение города Тамбова. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

На следующий день сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории Тамбовского района. Им оказался 31-летний приезжий наемный работник из Пензенской области. Пострадавший мужчина также родом оттуда. Вместе мужчины приехали в Котовск и работали там на одном из предприятий.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.