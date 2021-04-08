В Тамбове возобновляются перевозки по дачным маршрутам

В Тамбове возобновляется работа транспорта, следующего по дачным маршрутам. Так, с 10 апреля в областном центре начнет ходить автобус №108 «Магистральная – Чистые пруды». Однако, как отмечают в МБУ «Пассажирские перевозки», из-за плохого состояния дорог его движение будет временно осуществляться до газопровода, т.е. до остановки «4-е посадки».

Отправление автобусов:

- от «Магистральной»: 6:20, 7:00, 7:40, 8:20, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00

- от ост. «4-е посадки»: 7:10, 7:50, 8:30, 9:10, 9:50, 10:30, 11:10, 11:50, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50.

При проезде в общественном транспорте пассажиров просят использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.