Оскорбленный тамбовчанин порезал ножом товарищей, с которыми выпивал в гараже

В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух мужчин (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний, ранее неоднократно судимый местный житель.

По версии следствия, ночью, 6 апреля 2021 года, подозреваемый в компании двоих знакомых распивал спиртные напитки в гараже у одного из них. Во время общения некоторые высказывания приятелей о его прошлых судимостях показались мужчине оскорбительными.

Разозлившись, тамбовчанин схватил нож и нанес одному из товарищей удар в область брюшной полости, а другому - два удара в грудь, после чего скрылся. Благодаря своевременно оказанной помощи медиков, 33-летний и 41-летний потерпевшие остались живы. Сейчас они находятся в реанимации. Спустя непродолжительное время злоумышленник был задержан тамбовскими росгвардейцами.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.