Область получит почти 400 миллионов рублей на обеспечение тамбовчан дешевыми сахаром и маслом

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о частичной компенсации производителям подсолнечного масла и сахара затрат на изготовление и реализацию продукции . Государственную поддержку получат компании, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на данные продукты. Тамбовской области на эти цели выделено более 392 миллионов рублей.

Всего на компенсации для российских производителей сахара и подсолнечного масла из резервного фонда выделено 9 миллиардов рублей.

В Минсельхозе считают, что субсидирование позволит обеспечить прозрачность ценообразования и бесперебойность отгрузок, а также избежать задержек объемов продукции в промежуточных звеньях торговой цепи и в итоге гарантировать ее продажу по фиксированной цене для дальнейшей реализации населению, так как субсидирование четко привязано к организации прямых поставок от маслоэкстракционных и сахарных заводов в ритейл.

По информации федерального ведомства, участники соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар готовы заключить прямые контракты с торговыми сетями.

- Господдержка в виде субсидий – это очень своевременное решение, которое позволит сохранить финансовую стабильность предприятия, - отмечает генеральный директор Уваровского сахарного завода Константин Довбыш. - В настоящее время существует значительная разница между сложившейся рыночной ценой на сырье и отпускной ценой сахара: соответственно 46 и 36 рублей на килограмм. Поэтому для производителей сахара, подписавших соглашение о фиксированной отпускной цене, существуют определенные экономические риски при заключении новых договоров на поставку сырья. В данной ситуации государственная субсидия позволит нивелировать разницу в ценах, и предприятия могут спокойно заключать договоры на закупку сырья. В случае продления соглашения по регулированию цен на сахар было бы правильно продлить поддержку заводов после октября.