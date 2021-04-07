В Тамбове из-за ремонтных работ не будет света на 14 улицах

Как сообщает городская администрация, 8 апреля в областном центре временно отключат электричество на 14 улицах. Это связано с очередными ремонтными работами на объектах энергетики, которые проведут специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

Света не будет по следующим адресам:

с 9.00 до 11.30 по улице Кленовой, дома 3-26; по улице Сиреневой, дома 6-20; по улице Восточной, дома 18-30; по переулку Мирный, дома 1-7; по переулку Есенина, дома 2/5-6; по улице Рубиновой, дома 21-28; по улице Мира, дома 10-16; по улице Изумрудной, дом 6; по улице Толстого, дом 23/10;

с 8.30 до 16.30 по улице Ленинградской, дома 12-30; по улице Советской, дома 82-88; по переулку Кронштадтскому, дома 1-16; по улице Кронштадтской, дома 96-128; по улице Пролетарской, дома 74-98.