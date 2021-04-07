В Тамбовской области 20-летний парень украл более 400 кг металлолома

В Моршанске полицейские раскрыли кражу, совершенную в августе прошлого года. Тогда из здания недействующего клуба, принадлежащего одному из предприятий города, украли металлические изделия.

В ходе розыска сотрудники полиции установили, что 20-летний местный житель с помощью гвоздодера и молотка разбил окно и проник внутрь помещения, откуда похитил 440 кг металлолома.

Украденное воришка вынес из помещения через входную дверь, спрятав неподалеку. Затем парень воспользовался автомобилем, на котором отвез похищенный им металл в пункт приема лома.

Полицейские при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли металлическую монтировку и молоток, на которых злоумышленник оставил отпечатки пальцев.

Сотрудники полиции установили пункт, куда житель Моршанска сдал украденное, и опросили приемщика, который описал подозреваемого и в дальнейшем опознал его. Было установлено, что обвиняемый причинил материальный ущерб на общую сумму 4400 рублей.

- По данному факту следственным подразделением МОМВД России «Моршанский» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.