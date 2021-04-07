На Тамбовщине проведут день бесплатной юридической помощи

В Тамбовской области 9 апреля пройдет Единый день бесплатной юридической помощи. В этом году этой социально значимой акции исполняется 10 лет. С 2011 года ее проводит региональное отделение Ассоциации юристов России. За это время в регионе помогли свыше 20 тысячам тамбовчан.

Получить бесплатную юридическую помощь можно будет в 49 пунктах правовой помощи в городах и районах области. Полный список мест здесь.

Прием граждан посменно проведут сотрудники органов прокуратуры, Минюста и Росреестра, представители адвокатуры, Государственного юридического бюро Тамбовской области, юристы из числа общественников, правозащитники.

- Прием обращений граждан будет проходить по всему спектру правовых вопросов в формате консультирования, содействия в составлении правовых документов, предоставления справок по действующему законодательству. Так же будет организован прием обращений за бесплатной юридической помощью посредством системы видеофонии из центров правовой информации, расположенных в городах и районах Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Преимущественно пункты правовой помощи расположены на базе центров правовой информации библиотек области. Особое внимание будет уделяться соблюдению санитарно-эпидемиологических мер как самими юристами, так и обратившимися гражданами – использованию масок, перчаток, дезинфекции рук.